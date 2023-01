Tunisie : L’émigration des jeunes médecins au centre d ‘un entretien entre Ali Mrabet et Ridha Dhaoui

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a reçu hier, mardi 10 janvier 2023, au siège du ministère, le président du Conseil national de l’Ordre des médecins, Dr. Ridha Dhaoui.

La rencontre a porté sur « un ensemble de thématiques liées au secteur de la santé, et les solutions proposées pour palier aux problèmes posés »..

« Le ministère de la Santé est en train de parachever les textes réglementaires et juridiques inhérents au décret n’o 341 de l’année 2019, qui régit le régime des études, et les conditions d’obtention des diplômes des études médicales, pour unifier le cadre juridique des médecins de première ligue, outre la loi régissant la responsabilité médicale et les droits des malades », a affirmé Ali Mrabet.

Il a été, par ailleurs, question de l’émigration des jeunes médecins, et des solutions à même de mettre un terme à ce phénomène, dans le cadre du projet de prise en charge et d’encadrement des jeunes médecins, lancé par le ministère de la Santé la dernière période, en partenariat avec les différents intervenants.