Tunisie : Le ministre de l’Agriculture appelle les producteurs de dattes Ã  se rassembler dans des coopÃ©ratives

Tunisie : Le ministre de l’Agriculture appelle les producteurs de dattes à se rassembler dans des coopératives

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Mahmoud Elyes Hamza, a appelé les producteurs de dattes à s’organiser dans des coopératives, ce qui est de nature à garantir des bénéfices pour l’agriculteur et de pérenniser les différents cycles de production.

Dans le cadre du suivi de la saison des dattes 2022/ 2023, une séance de travail s’est tenue hier, mercredi 26 Octobre, en présence des gouverneurs de Tozeur et de Kébili et des représentants des exportateurs de dattes, des chefs d’organisations professionnelles, des producteurs de dattes ainsi que des cadres de l’administration centrale et régionale, liés au secteur dattier, rapporte ce jeudi le ministère de l’Agriculture dans un communiqué.

La réunion a été consacrée à la discussion de l’état d’avancement de la saison, tout en proposant des solutions urgentes aux problèmes de commercialisation, d’où l’appel du ministre à aider les producteurs à s’organiser au sein de ce type de structures.

Ce faisant, une réunion s’était tenue, récemment, au siège du groupement interprofessionnel des dattes, pour la fixation d’un prix de référence pour la vente des dattes aux exportateurs, au niveau de la collecte au titre de la saison 2022/ 2023.

Les prix convenus sont les suivants :

*Dattes deglet Nour branchée, catégorie 1 : 4 dinars/ kg

*Dattes deglet Nour standard, catégorie 1 : 3 dinars/ kg.

