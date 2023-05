Tunisie : Le ministre de l’Agriculture s’entretient avec l’ambassadeur de l’Union européenne autour de la coopération dans le secteur agricole

La valorisation des relations de coopération entre le ministère de l’Agriculture et l’Union européenne, lesquelles se traduisent par la réalisation de nombreux projets dans différents secteurs agricoles, ont été au centre, hier jeudi 11 Mai, d’une rencontre entre le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati, et l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, Marcus Cornaro.

Le ministre a appelé à mettre en place les mécanismes nécessaires en vue de renforcer la coopération technique et financière entre les deux parties, comme le requièrent cette étape et les défis futur. Le but étant d’avoir un secteur agricole résilient, face aux changements climatiques et aux mutations survenues à travers le monde.

Le diplomate européen a exprimé les dispositions de l’Union européenne, à poursuivre la coopération avec la Tunisie pour appuyer le secteur agricole et le promouvoir.

Gnetnews