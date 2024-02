Tunisie : Le ministre de l’Intérieur en visite en Arabie saoudite

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, s’est rendu hier, dimanche 04 février, au Salon mondial de la défense à Ryad, et en a arpenté les différentes ailes, s’arrêtant à celle du ministère de l’Intérieur saoudien.

Il s’est enquis des équipements et technologies modernes exposés, liés au contrôle des frontières terrestres et maritimes, ainsi qu’à l’extinction des incendies, et autres secteurs sécuritaires, rapporte le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Le ministre était arrivé, samedi 03 février, en Arabie saoudite, à l’invitation de son homologue saoudien, le prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef al-Saoud, pour assister à cet évènement.

Il a pris part, à cette occasion, à la réunion des ministres et chefs militaires qui s’est tenu, en marge de la foire.

Le ministre est accompagné dans sa visite saoudienne par de hauts cadres du ministère de l’Intérieur.

Gnetnews