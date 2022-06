Tunisie : « Le ministre de l’Intérieur est un homme solide et a consenti des sacrifices aux dépens de sa famille » (Chaïbi)

Le ministre des Affaires religieuses, Ibrahim Chaïbi, a affirmé, ce mercredi 15 Juin 2022, que « le ministre de l’intérieur est un symbole de ce gouvernement pour son sérieux ». « Il a consenti des sacrifices au détriment de sa famille pour sauver le pays de ceux qui le guettent », a-t-il souligné.

Prononçant, selon une vidéo mise en ligne, l’oraison funèbre à la mémoire de feu Salwa Charfeddine, devant le gouvernement réuni à la Kasbah, Chaïbi a « imploré Dieu d’accueillir la défunte, en tant que martyre », invoquant la parole prophétique, selon laquelle, « celui qui meurt des suites de brûlures est considéré comme un martyr ».

« Le ministre de l’Intérieur est un militant et est un homme solide. Il va redoubler d’efforts, pour avoir foi en cette cause et en l’importance de cette étape », a ajouté le ministre des affaires religieuses, avant de réciter des invocations à la mémoire de la disparue.

L’épouse du ministre de l’Intérieur, Salwa Charfeddine est décédée ce mercredi 15 juin, des suites de ses brûlures, dans une explosion survenue, le lundi 16 Mai dernier, dans le domicile de fonction de son époux à Tunis, due, selon le ministère de l’Intérieur, à une fuite de gaz.

Les agents et cadres du ministère de l’Intérieur avaient, auparavant, présenté leurs condoléances, au ministre de l’Intérieur, « suite au décès de son épouse, après la dégradation de son état de santé, à l’issue de l’accident domestique dont elle était victime, dernièrement ».

Gnetnews