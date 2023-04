Tunisie : Le ministre de l’Intérieur inspecte les troupes à Sidi Bouzid

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, s’est rendu, ce week-end, en visite à Sidi Bouzid, où il s’est enquis des conditions de travail des unités relevant des différents corps de la sécurité et de la garde nationale, ainsi que de la protection civile.

Feki a commencé sa visite par l’inspection de la brigade d’intervention de la garde nationale à Lassouada, où il s’en est enquis de la promptitude, a écouté ses préoccupations, et lui a remonté le moral, assistant, dans la foulée, à un exercice sur les techniques d’intervention, indique, en substance, le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Accompagné par de hauts cadres du ministère, et en présence du gouverneur de la région, le ministre s’est rendu à Sidi Bouzid ville, où il inauguré le nouveau poste de la garde routière, créée récemment en guise de renfort des unités sécuritaires déployées dans la région.

Lors de sa visite au district régional de la sécurité nationale de la région, Kamel Feki a pris connaissance de la marche de travail des unités sécuritaires et leur promptitude, ainsi que des moyens humains et logistiques mobilisés en faveur de la région, appelant à les consolider davantage dans l’intérêt de la protection des personnes et des biens publics et privés, la lutte contre les crime, et les différentes formes attentatoires à l’ordre public.

Le ministre a clos sa visite, en se rendant au siège de la direction régionale de la protection civile, où il a partagé le repas de rupture du jeûne, avec des cadres et agents des différents corps sécuritaires et administratifs de la région.

