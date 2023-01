Tunisie : Le ministre de l’Intérieur remet le rapport annuel sur l’extrémisme et le terrorisme au président de la république

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu ce jeudi 26 janvier, le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, qui lui a remis le rapport d’évaluation annuel sur « l’extrémisme, le terrorisme et le crime organisé ».

Le chef de l’Etat a plaidé pour « une approche fondée sur le règlement des causes ayant été à l’origine de la montée de ces fléaux qui se sont propagés dans le monde entier, outre la nécessité d’y faire face », rapporte ce soir un communiqué de la présidence.

Saïed a évoqué les raisons liées à l’éducation, l’enseignement et la culture pour immuniser la société. « La pensée libre est le meilleur bouclier pour contrer l’extrémisme, le terrorisme et le crime organisé sur le double plan national et international », a-t-il souligné.

Il a par ailleurs, imputé la propagation de ces crimes aux conditions socioéconomiques, outre le fait que « ces situations soient instrumentalisés par ceux qui marchandent avec la pauvreté et l’indigence pour commettre les crimes les plus terrifiants, afin d’attenter à la paix civile, faire imploser les Etats de l’intérieur de leurs institutions, et démanteler les sociétés par tous les moyens ».

« C’est ainsi que les valeurs s’effondrent, et les portes sont ouvertes à la montée de l’extrémisme et du terrorisme », a-t-il analysé.

Ce faisant, cette entrevue a porté sur les derniers préparatifs en prévision du second tour de l’élection des membres de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), en insistant sur « la nécessité pour toutes les administrations de s’en tenir à l’impartialité totale, afin que les électeurs puissent exprimer leur volonté en toute liberté ».

