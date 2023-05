Tunisie : Le ministre de l’Intérieur revient sur les péripéties de « l’opération criminelle » de Djerba, « maîtrisée en 112 secondes »

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, a annoncé, ce jeudi 11 Mai, qu’ »une enquête judiciaire est ouverte sur l’opération criminelle de Djerba, comme le prévoit la loi ».

Lors d’un point de presse ce soir, au siège du ministère de l’Intérieur, le ministre a révélé que « cette attaque a été maîtrisée en 112 secondes (une minute, 52 secondes), l’assaillant a été abattu avant qu’il n’arrive à la Synagogue », saluant l’héroïsme et le courage des différents corps sécuritaires, et « la cohésion entre les institutions de l’Etat, notamment l’appui de l’institution militaire à l’institution sécuritaire à toutes les étapes ».

« La Tunisie reste sûre malgré les tentatives désespérées de la déstabiliser », a-t-il souligné, faisant constater que les tentatives de celui qui a planifié cette opération ont été vouées à l’échec.

Le ministre a affirmé « la reprise immédiate et rapide des festivités à la Synagogue, dans ses environs, et à Djerba terre de tolérance et de fraternité ».

Feki a remercié les pays frères et amis qui « n’ont pas hésité à annoncer leur solidarité avec la Tunisie pour faire face à ces opérations criminelles ».

« Le ministère de l’Intérieur ne ménagera aucun effort pour préserver la paix, la stabilité, ainsi que la sécurité du citoyen et l’unité du pays, et à faire face à tous les plans criminels, quelle qu’en soit l’origine », a-t-il affirmé.

Revenant sur les péripéties de cette opération, il a indiqué que l’assaillant, Wissem Khazri, a tué avec préméditation son collègue, Khereddine Lafi, (31 ans), appartenant au post de la garde maritime d’Aghir, l’a tué avec son pistolet personnel, et l’a visé à l’arrière de l’oreille.

L’assaillant s’est dirigé, à bord d’un quad, de la garde maritime, pour se fixer dans un jardin attenant à l’école Erriadh, dans la zone d’Es-souani, à 200 mètres de la synagogue d’el-Ghriba. Il est sorti de l’école, et s’est tenu au milieu de la route en direction d’el-Ghriba et Dar Edhiaffa, où il a commencé à tirer, d’une manière anarchique, sur les passants et les forces de l’ordre, c’est là, où il était encerclé et abattu.

L’attaque a fait trois blessés et trois décès parmi les forces de l’ordre, et deux blessés et deux décès parmi les civils, a-t-il indiqué.

Gnetnews