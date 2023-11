Tunisie : Le ministre de l’Intérieur se rend en visite d’inspection à Tozeur

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, a effectué hier, jeudi 16 novembre 2023, une visite dans le gouvernorat de Tozeur, dans le cadre de l’inspection des unités sécuritaires dans la région.

Accompagné du gouverneur, et des hauts cadres de son département, le ministre a commencé sa visite par l’inspection du poste de police de Degueche, puis les patrouilles fixes sur les places publiques, sur la route de l’aéroport, et à l’entrée de Nefta. Il a clôturé sa visite en se rendant au poste frontalier de la garde nationale, Taâmir, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Le ministre a salué les efforts déployés par les cadres et agents, les appelant à prendre toutes les mesures et précautions sécuritaires, et à faire montre du plus haut degré de vigilance et de promptitude opérationnelle, afin de préserver la sécurité des citoyens et des touristes se rendant dans notre pays, conclut la même source.

Gnetnews