Tunisie : Le ministre de l’Intérieur s’entretient avec le sous-secrétaire d’Etat US à la démocratie et aux droits de l’homme

Le ministère de l’Intérieur révèle ce lundi 17 Octobre la teneur d’une récente rencontre entre Taoufik Charfeddine et un responsable de l’administration américaine.

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a reçu le 14 Octobre, le sous-secrétaire d’Etat adjoint pour les affaires de démocratie, des droits de l’homme et du travail, Christopher Lemont, la chargée d’affaires à l’ambassade des Etats-Unis à Tunis, Natacha Franceschi, et la directrice adjointe de l’agence américaine pour le développement international (USAID), Megan Doherty, et la délégation les accompagnant, annonce ce lundi le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

La rencontre a porté sur les relations de partenariat privilégié entre la Tunisie et les Etats-Unis dans tous les domaines, et leur consolidation, notamment en matière de coopération bilatérale entre les ministères de l’Intérieur des deux pays, et les domaines d’intérêt commun.

Charfeddine a affirmé que son ministère était résolu à œuvrer pour rompre avec la corruption et les entraves à l’avènement d’une police républicaine. Comme il est déterminé à consacrer l’action syndicale, la suprématie de la loi, et l’égalité devant la loi, à préserver l’argent public, et l’impartialité de l’administration…

Le ministère s’évertue également à réussir son engagement international de lutte contre le terrorisme au niveau de la pensée, de l’activité et du financement, en défense de la démocratie, des principes universels des droits de l’Homme et des libertés individuelles et publiques.

Gnetnews