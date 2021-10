Tunisie : Le ministre des Domaines de lâ€™Etat ordonne une enquÃªte sur la cession de la terre de Mornag

Tunisie : Le ministre des Domaines de l’Etat ordonne une enquête sur la cession de la terre de Mornag

Le ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, Mohamed Rekik, a ordonné mardi 26 octobre le comité général de contrôle, à procéder à une enquête approfondie au sujet des procédures suivies en matière de cession d’une terre domaniale agricole à Mornag (gouvernorat de Ben Arous).

Cette affaire était évoquée lundi soir par le président Kaïs Saïed, lors de sa rencontre avec le ministre, où il a affirmé que cette terre a été cédée dans l’illégalité moyennant un prix modique.

Ghazi Chaouachi, ministre des Domaines de l’Etat de l’époque, a affirmé hier, que ce contrat était légal et irréprochable, affirmant se mettre à la disposition du parquet dans cette affaire.

Redonner espoir à la jeunesse

Lors d’une visite d’inspection à la direction générale du foncier agricole, et à l’unité de gestion par objectifs, Mohamed Rekik s’est enquis, hier de la situation des exploitants des terres domaniales agricoles.

Le ministre a appelé à redonner espoir à la jeunesse, en mettant à disposition un réservoir immobilier domanial en sa faveur, et à celle des catégories marginalisées, appelant à instaurer un cadre légal à ce sujet, dans les délais les plus proches.

Le ministre s’est enquis des principaux dossiers et problèmes fonciers, affirmant la nécessité de renforcer le contrôle en amont et en aval, afin que toutes les conditions soient réunies par les exploitants de ces terres, soit dans le cadre des sociétés de valorisation et de développement agricole, ou dans un autre cadre contractuel.

Gnetnews