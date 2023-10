Tunisie : Le ministre du Tourisme appelle la compagnie Easyjet à lancer des liaisons aériennes entre des aéroports intérieurs et ceux des villes européennes

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, s’est entretenu avec une délégation du groupe britannique, Easyjet, conduit par son président exécutif, Johan Lundgren.

Il a été question des moyens de renforcer la coopération, de développer la destination tunisienne, et d’intensifier la programmation aérienne sur les marchés européens, notamment depuis la Grande-Bretagne.

Le ministre a salué les efforts déployés par le groupe britannique, Easyjet, « pour promouvoir la destination touristique tunisienne en Grande-Bretagne », appelant à se positionner sur d’autres marchés, à l’instar du marché français, depuis de nombreuses villes, outre Paris, rapporte le ministère du Tourisme dans un communiqué.

Il a souligné l’importance de programmer des liaisons aériennes entre les aéroports intérieurs de Tunisie, à l’instar de Tozeur – Nefta, Tabarka – Aïn Drahem, et Monastir, et les villes européennes afin d’introduire une dynamique touristique dans ces régions.

Le groupe Easyjet a exprimé ses dispositions à œuvrer à promouvoir le tourisme tunisien, et à coopérer avec la partie tunisienne, en vue de développer la destination tunisienne sur différents marchés européens.

La délégation britannique a évoqué la possibilité d’augmenter le nombre de touristes arrivant à la destination tunisienne, pour ses convictions des importantes potentialités touristiques, culturelles et historiques de la Tunisie, et son positionnement géographique, lequel se distingue par la proximité de l’Europe, ce qui en fait une destination sollicitée et distinguée.

EasyJet est une compagnie aérienne Low-cost (à bas prix) britannique.

