Tunisie : Le ministre du tourisme effectue des visites dâ€™inspection dans des hÃ´tels Ã  Hammamet et dÃ©cide des sanctions

Tunisie : Le ministre du tourisme effectue des visites d’inspection dans des hôtels à Hammamet et décide des sanctions

Le ministre du Tourisme et de l’Artisant, Moez Belhassine, a effectué des visites d’inspection nocturne à des unités hôtelières à Hammamet.

Dans le cadre du suivi permanent de la marche de l’activité touristique, pour s’enquérir du niveau des prestations rendues par les différents établissements touristiques, le ministre du Tourisme a présidé une campagne d’inspection nocturne, accompagné d’une équipe centrale, du commissaire régional du tourisme de Nabeul et Hammamet Sud, et d’inspecteurs de la région.

Cette campagne a touché des unités hôtelières et touristiques à Hammamet et Yasmine Hammamet pour s’enquérir de la qualité des prestations rendues aux clients, de la propreté et de l’hygiène, du respect des dispositions du protocole sanitaire, etc, souligne le ministère du Tourisme dans un communiqué.

Belhassine a appelé les gérants de ces établissements « à assurer les meilleures prestations aux clients tunisien et étranger, afin qu’ils puissent passer leurs vacances dans les meilleures conditions, notamment, pour ce qui est de l’accueil, des chambres, de l’animation, des repas et autres prestations touristiques.

Il a appelé les commissaires régionaux « à traiter avec rigueur, les infractions notamment celles qui sont flagrantes, et à suivre les requêtes, à travers les pages facebook et à y réagir d’une manière immédiate et positive ».

« Cette inspection a permis d’enregistrer des failles dans certains établissements touristiques, et d’adresser des avertissements ».

Le ministre du Tourisme a décidé, au sujet de deux unités hôtelières, où de graves dysfonctionnements touchant la sécurité des clients, ont été enregistrés, d’émettre une décision de fermeture provisoire pour l’une, et de dégrader le classement de l’autre.

Gnetnews