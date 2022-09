Le ministre du Tourisme inaugure l’aile de la Tunisie au salon du tourisme à Paris

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a inauguré l’aile de la Tunisie, du salon international du tourisme et du voyage, organisé actuellement à Paris, et qui se poursuit jusqu’au 22 septembre.

Le ministre a rencontré les professionnels tunisiens participant au salon, et les présidents des fédérations professionnelles du tourisme, et s’est enquis de l’état d’avancement des discussions qu’ils ont menées avec leurs homologues français, en vue de consolider la destination tunisienne sur le marché français.

Moez Belhassine a accueilli à l’aile tunisienne Olivia Grégoire, ministre délégué auprès du ministre français de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, qui a présidé l’ouverture officielle du salon.

Les deux parties ont discuté de l’importance de la destination tunisienne en France ; la Tunisie ayant été classée en tant que quatrième destination internationale auprès des touristes français entre Mars et Août 2022.

Il a été question des moyens à même de promouvoir la destination tunisienne, notamment pendant la période hivernale.

En marge de sa participation au Salon, le ministre du tourisme s’est, également, entretenu avec des responsables des compagnies aériennes locales Tunisair et Nouvelair, où il était question des moyens de développer les vols entre la Tunisie et la France pendant la saison hivernale, notamment sur Tozeur, et le sud tunisien, et la marche des négociations avec leurs partenaires français, à ce sujet.

