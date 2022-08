Tunisie : Le ministre du Tourisme inspecte les hÃ´tels Ã  Zarzis et Djerba, et appelle aux meilleures prestations pour les Tunisiens, AlgÃ©riens et Libyens

Tunisie : Le ministre du Tourisme inspecte les hôtels à Zarzis et Djerba, et appelle aux meilleures prestations pour les Tunisiens, Algériens et Libyens

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a dirigé une campagne d’inspection dans les unités hôtelières de Zarzis et Djerba, où il a constaté le niveau des prestations rendues aux clients, la qualité du produit, la propreté et l’hygiène.

Le ministre a appelé les hôteliers « à œuvrer à présenter les meilleures prestations au client tunisien, ainsi qu’aux ressortissants algériens et libyens ».

Il a exhorté le délégué de la région et inspecteurs du tourisme à intensifier les opérations d’inspection, et à réagir avec fermeté, aux infractions, notamment les plus flagrantes.

Lors de sa visite dans le gouvernorat de Médenine, le ministre a affirmé la nécessité de généraliser le projet pilote « Djerba sans plastique » aux autres communes du gouvernorat.

Moez Belhassine a, également, assuré que certaines questions, liées notamment à l’approvisionnement en produits alimentaires de base, sont en train d’être examinées et solutionnées sur le plan régional, pour pourvoir aux besoins des établissements touristiques.

Il a exprimé la nécessité de se préparer dès à présent, à la prochaine saison touristique, notamment la saison hivernale, devant être prometteuse, selon plusieurs indicateurs.

Gnetnews