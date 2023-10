Tunisie : Le ministre du Tourisme se rend dans les gouvernorats du Sud pour la relance du Tourisme saharien et oasien

Le ministre du Tourisme, Moez Belhassine, effectue une visite de travail dans les gouvernorats du Sud, Gafsa, Gabès, Tozeur, Kébili et Tataouine, dans le cadre du suivi des décisions issues de la séance ministérielle, du 06 juillet dernier, et de l’examen des préoccupations et obstacles liés à l’activité du tourisme saharien et oasien.

Belhassine a entamé, hier jeudi 26 Octobre sa visite par le gouvernorat de Gafsa, et s’est rendu aux différents circuits touristiques et unités de la région, en vue de préparer un plan de travail pour promouvoir le tourisme alternatif et durable dans le gouvernorat.



Le ministre a eu une rencontre avec le gouverneur de Gafsa, où il était question de l’activité touristique, et de l’artisanat dans la région, ainsi que des moyens de développer les circuits touristiques et d’en créer de nouveaux, à l’instar de l’intégration des oasis de la région dans ces circuits, et la ré-exploitation du train touristique, pour sa contribution à insuffler une dynamique économique dans la région, rapporte, en substance, le ministère du Tourisme.

Le ministre et le gouverneur se sont, par ailleurs, rendus dans la ville de Gtar, notamment au complexe touristique intégré, en cours de réalisation, lequel est de nature à redynamiser l’activité touristique, et à encourager le tourisme intérieur.

Gnetnews