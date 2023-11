Tunisie : Le mouvement « Azimoun » appelle au démantèlement de l’économie de rente

Le mouvement « Azimoun » appelle « à éviter la diabolisation des hommes d’affaires et investisseurs, ainsi que le ciblage des entreprises du secteur privé, qui ont joué, et jouent encore, un rôle essentiel en matière de paix civile, de développement et de protection de l’économie, et de mobilisation de ressources fiscales pour l’Etat ».

« Face aux difficultés de la situation économique dans le pays, lesquelles s’accentuent du fait d’un climat d’affaires et d’investissement tendu, à la poursuite des campagnes contre les entreprises privées, et au silence des organisations professionnelles », le bureau exécutif du mouvement affirme, dans un communiqué, son « attachement à l’appel à la libération de l’initiative économique, à démanteler l’économie de rente, et à la nécessité de lutter contre la corruption, d’une manière rationnelle, et dans le cadre de la loi, en évitant les campagnes de diffamation, et en préservation des droits des hommes d’affaires, et de la stabilité des entreprises ».

Le parti admet les dépassements et l’évasion fiscale, mais considère qu’ils concernent une petite catégorie, devant être combattue, étant donné qu’elle profite d’un arsenal législatif ancien, bénéficie de « l’hégémonie de l’Etat sur les secteurs compétitifs », et de « son incapacité à mener les réformes nécessaires pour bâtir une économie libre, prospère et transparente ».

