Tunisie : Le mouvement Echaâb pointe la « conduite inacceptable » de Najla Bouden à Charm Cheikh

« Suite aux photos et positions relayées par les médias locaux et étrangers et réseaux sociaux, ayant rassemblé la cheffe du gouvernement et le président de l’entité sioniste en marge du sommet du climat à Charm Cheikh », en Egypte, et en l’absence de toute réaction officielle là-dessus, le mouvement Echaâb rejette « le comportement de Najla Bouden ayant fait fi d’une constance chez les Tunisiens, et de leur rejet catégorique de toutes les formes de normalisation avec cette entité oppressante pour ses crimes contre le peuple arabe en Palestine, en Tunisie, au Liban, en Syrie et dans tous les pays arabes ».

Le mouvement du peuple appelle, dans un communiqué, « la cheffe du gouvernement, en sa personne et sa qualité, à faire paraitre une mise au point officielle sur ce qui s’est passé et lui fait assumer la totale responsabilité de cette conduite inacceptable, a fortiori, qu’elle a participé à la Cop 27 au nom du président de la république, dont la campagne électorale a été fondée, dans l’un de ses axes, sur la criminalisation de la normalisation ».

Ehaâb, un soutien du président de la république, dit continuer à s’attacher à « sa position fondamentale, prônant la criminalisation de la normalisation sous toutes ses formes, partant de sa foi, que le choix naturel de la Tunisie est d’être dans le rang de la résistance contre cette entité oppressante et criminelle ».

Gnetnews