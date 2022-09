Tunisie : Le mouvement Ennahdha dénonce les conditions d’audition de Rached Ghannouchi

Le mouvement Ennahdha indique que son président, Rached Ghannouchi, n’a pas été auditionné après plus de 12 heures d’attente.

Dans un communiqué paru dans la nuit de lundi à mardi, le mouvement ajoute que « le parquet a rejeté la demande de la défense de permettre à Ghannouchi de regagner son domicile, jusqu’à le démarrage de son interrogatoire, compte tenu de son âge et son état de santé. »

Ennahdha dénonce les conditions de l’interrogatoire, pointant « une forme de torture et d’abus dans des affaires montées de toutes pièces et des accusations tendancieuses, ainsi qu’une violation criante des droits de l’homme et une atteinte à la dignité ».

Le mouvement fait assumer au pouvoir en place « les conséquences de ce qui se passe ».

Rached Ghannouchi et Ali Larayedh ont été convoqués hier, lundi 19 septembre, devant l’unité nationale d’investigation dans les crimes terroristes et les crimes attentatoires à la sûreté du territoire national à Bouchoucha.

Ali Larayedh a été placé en garde à vue, a annoncé Samir Dilou sur sa page officielle Facebook.

Gnetnews