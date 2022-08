Tunisie : Le Niger souhaite créer un bureau de liaison à Tunis

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Niger, Hassoumi Massoudou, a exprimé le souhait de son pays « d’ouvrir un bureau de liaison en Tunisie, chargé d’assurer les services consulaires à la colonie nigérienne, notamment les étudiants, outre la prise en charge des ressortissants nigériens, arrivant à notre pays, pour les soins ».

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a promis de présenter les facilités nécessaires à ce sujet, dans un entretien hier à Tunis, avec son homologue nigérien, ayant conduit la délégation de son pays, à la 8ème session de la Ticad, tenue les 27 et 28 août, rapporte un communiqué du département du Nord-Hilton.

Les deux ministres ont, par ailleurs, examiné « les moyens de développer la coopération bilatérale dans différents domaines, notamment le commerce, l’enseignement supérieur, la santé, l’infrastructure, outre le secteur bancaire ».

Il a été ainsi convenu d’entamer les préparatifs de la 8ème session de la commission mixte tuniso-nigérienne, prévue la prochaine période en Tunisie, tout en soulignant l’importance de présenter des propositions concrètes de coopération entre les deux parties, à même d’être adoptées lors de cette échéance bilatérale.

Au niveau de la coopération africaine, Jarandi a souligné « l’importance d’intensifier la concertation entre les pays du Continent en vue de tirer profit des opportunités économiques existantes dans différents secteurs, notamment ceux promoteurs et à valeur ajoutée, ce qui est à même de créer de larges perspectives devant la jeunesse, d’encourager l’initiative privée et d’appuyer les Start ups en Afrique ».

Le ministre a affirmé « la nécessité de renforcer les concertations entre les pays du continent et au sein des structures de l’Union africaine, en vue de parvenir à des solutions collectives aux défis communs survenus dans le monde à l’heure actuelle, et d’en réduire les répercussions économiques et sociales sur les pays du continent ».

