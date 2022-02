Tunisie : Le nombre de médecins tunisiens émigrés est plus important que celui déclaré

Le Secrétaire Général du Conseil de l’ordre des médecins, Nizar Ladhari, a indiqué que l’effectif des médecins tunisiens émigrés est beaucoup plus important, que celui déclaré par l’ordre des médecins.

Dans une déclaration à la TAP, Ladhari a indiqué que le conseil de l’ordre des médecins s’appuie sur les attestations de bonne conduite, accordées aux médecins à leur demande, pour fixer le nombre des médecins émigrés. Les médecins n’ont besoin de présenter ces attestations, que dans le cas où ils décident d’émigrer pour le travail à l’étranger, a-t-il précisé.

« Plusieurs pays à travers le monde dont l’Allemagne n’obligent pas les médecins, au moment de la conclusion du contrat avec leur établissement de santé, de fournir cette attestation, chose qui signifie que le nombre des migrants, parmi les médecins, est plus important que celui déclaré par l’ordre des médecins », a-t-il ajouté.

L’émigration des médecins connait une hausse au cours des dernières années, dans la mesure où plus de 970 médecins tunisiens ont émigré pour le travail à l’étranger, contre 570 médecins ayant émigré en 2018, a-t-il fait savoir.

Il a, par ailleurs, expliqué que « les causes de l’émigration ne sont plus imputées à la faiblesse des moyens matériels et les conditions de travail déplorables dans les hôpitaux, mais comportent, également, la recrudescence des agressions et actes de violence contre les cadres médicaux et paramédicaux, pendant l’accomplissement de leur travail ».

Il a révélé que « 6 % de violence matérielle enregistrée dans le secteur public concerne le secteur de la santé, sans compter la violence verbale infligée quotidiennement à cette profession ».

« Les lois tunisiennes qui appliquent les plus dures sanctions aux médecins, lors de la survenue de fautes médicales, ne prennent pas en ligne de compte la faiblesse des moyens matériels et humains, qui sont indépendants de la volonté des médecins, et qui sont souvent à l’origine de la survenue de telles fautes ».

Gnetnews