Tunisie : Le nouveau ministre de l’Agriculture prend ses fonctions et décline ses priorités

Le nouveau ministre de l’Agriculture, Mohamed Elyes Hamza, a pris ses fonctions ce mardi 12 octobre 2021, en présence du Secrétaire Général du ministère, la cheffe de cabinet, des directeurs généraux, conseillers et hauts cadres du ministère.

Hamza a reconnu « le caractère difficile de l’étape, du fait des défis posés par le secteur de l’agriculture et de la pêche », appelant « les différentes parties à unifier leurs efforts pour assumer la responsabilité, et préserver notre sécurité alimentaire ».

Le ministre s’est engagé à relever les défis auxquels se heurte le secteur :

*Raréfaction de l’eau, et adaptation aux changements climatiques,

*préparation de la saison agricole, lutte contre les maladies émergentes, tout en œuvrant à maîtriser la cherté des intrants agricoles,

*Améliorer la capacité de production et de productivité, élever le rendement agricole des agriculteurs et pêcheurs, et améliorer leurs conditions, étant un pilier du secteur agricole et de la pêche.

« Nous comptons sur les compétences du ministère pour promouvoir notre agriculture », a affirmé le ministre, prônant « une coordination judicieuse et une complémentarité entre les administrations, les institutions et les ministères concernés, tout en assurant un suivi étroit des problèmes posés et en anticipant les solutions possibles ».

