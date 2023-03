Tunisie : Le nouveau parlement s’engage à travailler selon « une approche participative » avec le pouvoir exécutif

L’Assemblée des représentants du peule vient d’ouvrir ses travaux, ce lundi 13 Mars, au palais du Bardo, en temps et en heure, comme prévu par le décret n’o 221 du 08 Mars 2023 convoquant l’Assemblée des représentants du peuple, à se tenir en séance inaugurale.

Présidée par le député le plus âgé, Salah Mbarki (pour la circonscription de Keberia), et les deux députés les plus jeunes, Cyrine Boussandal (Circonscription de Zarzouna, Menzel Jmil/ Bizerte), et Ghassen Yamoun (circonscription de Djerba, Houmt Essouk), en tant que vice-présidents, la plénière inaugurale de la nouvelle législature a été ouverte par des versets coraniques.

Dans une allocution, le président de la plénière a présenté la nouvelle assemblée parlementaire, « laquelle est issue de la constitution du 17 aout 2022, et va accomplir sa mission, à l’heure où la Tunisie traverse une période charnière, de son l’histoire », a-t-il souligné.

Il a assuré que « ce parlement allait s’acquitter de son rôle loin des querelles et des tiraillements étriqués, au service de l’intérêt national suprême ».

Salah Mbarki a ajouté que « le pays était confronté à des défis incommensurables, découlant de facteurs endogènes et exogènes », promettant que la nouvelle assemblée allait œuvrer en harmonie, et selon une approche participative et une interaction positive, avec le pouvoir exécutif, au nom de l’unité de l’Etat ».

Les députés ont entonné, dans la foulée, l’hymne national. Suite à quoi lecture a été donnée à la liste des députés, par la première vice-présidente et le premier vice-président de la séance.

Le nouveau parlement a entamé ses travaux, ce matin, avec 154 députés, sur un total de 161, avec une vacance au niveau des 07 sièges, ceux des circonscriptions de l’étranger, devant être pourvus, plus tard, par des législatives partielles.

Le nouveau parlement issu des législatives dans leurs deux tours des 17 décembre 2022 et 29 janvier 2023, prend ainsi ses quartiers au palais du Bardo, après une fermeture de 20 mois, au lendemain de l’annonce par le président de la république, des dispositions exceptionnelles, le 25 juillet 2021.

L’entrée en fonction de la nouvelle assemblée marque la fin de la période d’exception et du décret n’o 117, du 22 septembre 2021, ayant habilité le chef de l’Etat à légiférer par décrets-lois.

Gnetnews