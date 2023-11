Tunisie : CrÃ©ation en vue d’une Ã©cole de formation des directeurs des Ã©tablissements de santÃ©

Tunisie : Création en vue d’une école de formation des directeurs des établissements de santé

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a déclaré que le budget du nouvel exercice a été élaboré sur la base d’une vision prospective qui s’étend jusqu’en 2030, et est focalisée sur cinq principaux axes, dont l’accès équitable aux prestations sanitaires, en faisant de la santé un levier de développement.

Auditionné hier, mercredi 08 novembre, par la commission de la Santé à l’Assemblée, autour du budget du ministère de la Santé de l’année 2024, il a affirmé que son ministère accorde un intérêt absolu au volet préventif, dans la mesure où les spots publicitaires ont été intensifiés à la télévision nationale, et de nombreuses manifestations ont eu lieu, dont celle de l’Octobre rose, pour le dépistage du Cancer du sein.

S’agissant de la faiblesse du budget du ministère, il l’a imputée aux pressions sur les finances publiques. « La programmation de 3000 recrutements, face aux actuelles conditions économiques est considérée comme étant un acquis, même si ce nombre est insuffisant pour répondre à l’ensemble des besoins du secteur », a-t-il indiqué.

Ali Mrabet a, également, annoncé que le gouvernement est en train d’élaborer deux projets de loi ; le premier a trait à la lutte contre l’addiction, et est différent, dans sa philosophie, de la loi actuellement en vigueur, en considérant le dépendant comme un malade devant être soigné, et non un criminel qu’il faudrait punir.

Le second projet porte sur la création de l’agence nationale de la santé publique, laquelle chapeautera les différents organismes à vocation préventive, a-t-il souligné.

Il a, par ailleurs, indiqué que le ministère allait mettre en place une école de formation des directeurs des établissements de santé, laquelle assurera, dans une étape transitoire, le recyclage des directeurs actuels, de manière à améliorer la gouvernance du secteur de la santé.

