Tunisie : Le nouvel ambassadeur chinois, WAN Li, rejoint son poste Ã  Tunis

Tunisie : Le nouvel ambassadeur chinois, WAN Li, rejoint son poste à Tunis

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othaman Jarandi, a reçu, hier jeudi 19 janvier, WAN Li, qui lui a transmis ses lettres d’accréditation en tant qu’ambassadeur de Chine en Tunisie.



Jarandi a salué « les relations étroites entre la Tunisie et la Chine », appelant « à les promouvoir davantage, à travers la consolidation de la coopération économique et commerciale et la relance des projets de développement et des investissements chinois en Tunisie », rapporte un communiqué du département du Nord-Hilton.

Il a prôné « une nouvelle vision de coopération, qui est de nature à consolider l’intégration économique et régionale, et de traduire dans les faits les résultats du Sommet sino-arabe, qui s’est tenu le 09 décembre 2022, à Ryadh ».

Le diplomate chinois a exprimé, pour sa part, « sa fierté d’être désigné à la tête de la mission diplomatique de son pays », se félicitant du niveau « des relations sino-tunisiennes et la détermination de son pays, à les développer davantage dans différents domaines ».

WAN Li s’est dit résolu « à raffermir les liens de coopération et de partenariat, au service de l’intérêt conjoint des deux pays »..

Gnetnews