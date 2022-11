Tunisie : Le nouvel ambassadeur d’Oman remet ses lettres d’accréditation à Othman Jarandi

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a reçu hier, mercredi 09 novembre 2022, Hilal Ben Abdallah ben Ali Snani, qui lui a transmis ses lettres d’accréditation, en tant qu’ambassadeur plénipotentiaire du Sultanat d’Oman, auprès de la république tunisienne.

Le ministre a promis « de mettre tous les moyens à la disposition du diplomate, pour faciliter sa mission, au service des relations de fraternité et de coopération entre la Tunisie et Oman ».

Jarandi a appelé à l’intensification des visites au plus haut niveau, et à tenir la commission mixte entre les deux pays dans les délais les plus proches, en célébration du 50ème anniversaire de l’instauration des relations diplomatiques entre Tunis et Mascate, et en vue d’explorer des domaines plus vastes de coopération.

Le ministre a salué « la convergence des points de vue entre les dirigeants des deux pays sur les affaires arabes, régionales et internationales », saluant « le niveau de coordination et de coopération bilatérales ».

Il a rappelé « la profondeur des liens historiques, et les dénominateurs communs civilisationnels et culturels entre les peuples tunisien et omanais ».

L’ambassadeur d’Oman a dit son « soulagement » du niveau atteint par les relations entre les deux pays, affirmant ses dispositions « à œuvrer à développer les domaines de coopération bilatérale, et à poursuivre l’échange des expériences dans différents domaines, et la consolidation des échanges commerciaux et des investissements ».

Gnetnews