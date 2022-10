Tunisie : Le nouvel ambassadeur du Japon prend ses fonctions et s’engage à activer les résultats de la Ticad 08

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a reçu hier, lundi 24 Octobre, le nouvel ambassadeur du Japon à Tunis, Takeshi Osuga, qui lui a transmis ses lettres d’accréditation.



Le ministre a salué les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays, affirmant la détermination de notre pays « à consolider davantage ses relations avec le Japon, dans différents domaines, et à explorer de nouvelles opportunités de coopération, dans le cadre des perspectives prometteuses d’un partenariat bilatéral agissant, et d’une coopération triangulaire Tunisie, Japon et Afrique ».

L’ambassadeur nippon a dit sa fierté d’être nommé en Tunisie, s’engageant à renforcer les relations solides et privilégiées entre les deux pays.

Il a exprimé les remerciements du Japon à la Tunisie pour ses efforts et son rôle à faire réussir la conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique.

Il a affirmé sa détermination d’œuvrer, la période à venir, à activer les résultats de la Ticad 08 et les projets de coopération qui en ont émané, en cohérence avec l’importance accordée par la partie japonaise à faire de la coopération avec Tunisie, un exemple à suivre pour la coopération afro-nipponne.

Gnetnews