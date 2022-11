Tunisie : « Le parquet a demandé avec insistance l’émission d’un mandat de dépôt contre Ghannouchi »

L’avocat et conseiller politique du président du mouvement Ennahdha a affirmé que Rached Ghannouchi n’a rien à voir avec l’affaire Instalingo.

L’interrogatoire de Ghannouchi hier au tribunal de Sousse 02 rentre dans le cadre de la phase d’interprétation, de cette affaire, a-t-il dit.

Dans un entretien téléphonique, ce vendredi 11 novembre, avec Shems, Triki a souligné que Gahnnouchi n’est pas un accusé, mais un suspect dans cette affaire.

Il a ajouté que Rached Ghannouchi était interrogé pendant 04 heures, les plaidoiries ont commencé dans la foulée (au nombre de 12), en présence de plus de 30 avocats.

« Le parquet a demandé, avec insistance, l’émission d’un mandat de dépôt contre Rached Ghannouchi, et le comité de défense a demandé au juge d’instruction de convoquer une personnalité influente et un grand nom dans le pays », a-t-il révélé, se gardant de donner plus de détails sur cette personnalité.

Il a, également, déclaré que l’audition de Ghannouchi hier était intervenue suite à deux délations, affirmant que « l’affaire est fabriquée ».

Le juge d’instruction chargée de l’affaire Instalingo du tribunal de Sousse 2 a décidé de maintenir en liberté Rached Ghannouchi.

Il a décidé une interdiction de voyage à son encontre, le temps du parachèvement de l’instruction.

Gnetnews