Tunisie : Le parquet interjette appel contre la décision du juge d’instruction de laisser Ghannouchi en liberté

Le parquet a interjeté appel contre la décision du juge d’instruction, de maintenir le président de l’Assemblée dissoute, Rached Ghannouchi, en état de liberté, annonce l’avocat et activiste politique, Samir Dilou, dans un post laconique sur sa page officielle.

Le juge d’instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme avait décidé hier soir, mardi 19 juillet, de laisser le président d’Ennahdha, en état de liberté.

Rached Ghannouchi a pu rentrer chez lui « au terme d’un interrogatoire de plus de 9 heures, » dans l’affaire dite de l’association Namaa, diligentée pour des soupçons de blanchiment d’argent.

Dix-neuf plaidoiries ont été assurées au cours de cette audition, sur plus de 100 avocats ayant annoncé assurer sa défense, avait indiqué Dilou dans un premier post.

Selon des informations relayées en fin de journée sur les réseaux sociaux, le parquet avait demandé un mandat de dépôt à son encontre.

Dans une déclaration rendue publique hier, Rached Ghannouchi, se disait victime de « dénigrement et d’accusations tendancieuses et infondées ». « Aujourd’hui, ils veulent me juger pour des accusations de droit commun, alors que j’ai passé ma vie dans le combat pour un Etat de droit et des institutions », avait-t-il écrit dans un long post paru sur sa page officielle Facebook.

Un rassemblement avait eu lieu hier soir devant le siège central du mouvement Ennahdha, de sympathisants et militants venus saluer Rached Ghannouchi. « Ce dernier a loué l’un des principaux acquis de la révolution, qui est l’indépendance de la justice », rapporte sa page officielle Facebook qui publie les photos de cette manifestation de soutien.

