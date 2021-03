Tunisie : Le parquet lance un avis de recherche contre Sami Fehri

Le parquet du tribunal de première instance de Tunis a émis ce vendredi 12 Mars un avis de recherche, en vue de la mise en exécution du jugement prononcé contre le propriétaire de la chaîne el-Hiwar, Sami Fehri, le condamnant à 8 ans de prison, suite à une affaire intentée par la télévision nationale, l’accusant ainsi que le gendre de l’ancien président « d’extorsion de fonds du service public », a affirmé le porte-parole du tribunal, Mohsen Dali.

Dans une déclaration à la TAP, il a indiqué que cet avis de recherche a été adressé aux services compétents pour le généraliser, signalant que le parquet avait adressé le mardi 9 Mars, le jugement prononcé le 08 Mars, pour sa mise en exécution.

La chambre criminelle du pôle économique et financier au tribunal de première instance de Tunis 1 avait condamné le 09 Mars dernier, Sami Fehri à 8 ans de prison avec «exécution d’urgence», et le gendre de l’ancien président, Belhassen Trabelsi, par contumace, à 10 ans de réclusion, dans l’affaire de Cactus Prod et la de télévision nationale.

Les deux personnes en question ont été condamnées à une pénalité financière réunie, estimée à 40 millions de dinars.

Sami Fehri avait été libéré le 17 février dernier, après plus d’une année de détention, suite à un mandat de dépôt émis à son encontre, le 30 janvier dernier, pour « des soupçons de corruption et de blanchiment d’argent », liés à la gestion financière de la société Cactus Prod.

Gnetnews