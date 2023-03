Tunisie : Le parquet ordonne le placement en détention préventive d’un ancien Directeur Général de la STTPM (Intérieur)

Le parquet près du tribunal de première instance de Tunis 1 a ordonné le placement en détention préventive d’un ancien Directeur Général de la société tunisienne de transport des produits miniers (STTPM) ; et d’un ingénieur adjoint relevant de la même société, tout en lançant un avis de recherche contre le gérant de la société contractante, pour « corruption, et exploitation d’un fonctionnaire de sa qualité pour tirer un avantage à son profit, et porter atteinte à l’administration », annonce ce vendredi 03 Mars, le ministère de l’Intérieur.

Revenant sur les faits dans un communiqué rendu public ce soir, le ministère indique que la quatrième brigade centrale de lutte contre les crimes économiques et financiers, de la garde nationale d’el-Aouina, s’est saisie de l’enquête dans « des soupçons de corruption administrative et financière », liés à d’anciens responsables de la STTPM relevant de la Compagnie Phosphate de Gafsa, en vertu d’une commission rogatoire, émise par le procureur de la république près du tribunal de première instance de Tunis 1.

Les investigations et la lecture des faits ont débouché sur des preuves et des pièces à conviction au sujet de soupçons de corruption dans un marché public de transport des produits miniers, conclu en 2017 avec une société de transport privé. Ceux-ci portent sur l’octroi à la société contractante de sommes d’argent, en guise d’acompte, contre des travaux non réalisés, dont la valeur s’élève à un million de dinar sans appui juridique, indique le ministère.

Des charges non-contractuelles ont été supportées par l’entreprise publique, au profit de la société contractante ; (du carburant d’une valeur de 116 mille dinars), selon la même source.

