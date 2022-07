Tunisie : Le parti des travailleurs appelle à « un boycott actif du référendum mascarade »

Le parti des travailleurs appelle, ce lundi 04 juillet 2022, le peuple tunisien « à dire son dernier mot, à travers un boycott actif du référendum mascarade qui n’a d’autre objectif que de plébisciter le nouveau bey de Tunisie, et son nouveau dictateur qui cherche à tout anéantir pour satisfaire ses passions et ses fibres populistes et de droite ».

Le parti considère, dans un communiqué, que « le projet de constitution de Saïed vise à institutionnaliser davantage la dictature et le pouvoir personnel absolu ».

Ledit projet est « une restitution de la philosophie de la constitution de 1959, avec l’annihilation de ce qui est positif dans la constitution de 2014, et non une manière de dépasser ses insuffisances et pièges, imposés par le rapport des forces qui n’était pas à la faveur du mouvement révolutionnaire, et des couches ouvrières et populaires », estime le parti de Hamma Hammami.

« Cette constitution ne traduit en rien les aspirations du peuple ni de ses forces progressistes, mais exprime seulement l’aspiration du despotisme à avoir la mainmise sur les rouages du pouvoir, et de la décision, ce qui constitue une menace fondamentale des libertés ».

Le parti lance « un appel urgent à toutes les forces progressistes politiques, civiles et sociales et aux personnalités, intellectuels, créateurs, femmes et jeunes, en vue d’unifier les efforts contre ce déclin auquel notre peuple et ses forces vives vont payer chèrement la facture », avertit-il.

Gnetnews