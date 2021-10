Tunisie : Le parti des travailleurs condamne les campagnes accusant Hamma Hammami et autres personnalités politiques de « traitrise »

Le parti des travailleurs condamne « les campagnes visant les opposants du putsch conduit par Kaïs Saïed depuis le 25 juillet, les prenant pour traitres, lesquelles allégations ont touché son Secrétaire Général, Hamma Hammami ».

« Les manifestations organisées hier dimanche, en soutien à Kaïs Saïed et ses mesures exceptionnelles, ont brandi une banderole portant des noms de personnalités politiques, les accusant de trahison », déplore le parti dans un communiqué paru dimanche soir.

Le parti dit suivre avec « extrême préoccupation la montée des tendances populistes fascistes, hostiles aux libertés et aux droits, condamne ces appels et fait assumer les éventuelles atteintes à la personne de Hamma Hammami et autres personnalités, à Kaïs Saïed en personne, étant le détenteur de tous les pouvoirs, mais aussi du fait de sa responsabilité personnelle dans la diffusion du discours d’accusation de trahison envers l’ensemble de la scène politique, sans exception, ni distinction ».

La formation politique appelle le parquet « à agir et à diligenter une enquête judiciaire contre les personnes impliquées, ou celles qui se tiennent derrière de telles campagnes enflammées visant la sécurité personnelle et collective ».

« Des campagnes vont croissantes dans l’espace virtuel, et les mouvements de la rue, accusant « les opposants du putsch » (partis, organisations, associations et personnalités…) de trahison, takfir, et d’incitation, lesquelles campagnes portent des risques sérieux et réels, pour se transformer, postérieurement, en actes criminels attentant à la sécurité et la dignité des personnes concernées », s’élève la même source.

Le parti des travailleurs qui rappelle « avoir combattu le despotisme et la dictature sous Bourguiba et Ben Ali, dit se réserver le droit d’engager des poursuites contre les organisateurs de telles campagnes, accusant son Secrétaire Général de traitrise ».

Gnetnews