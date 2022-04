Tunisie : Le parti des travailleurs dénonce la participation du ministre de la Défense à la conférence de l’OTAN

Le parti des travailleurs condamne la participation du ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, à la conférence de l’OTAN, organisation du traité de l’Atlantique Nord (l’Alliance atlantique), au même titre que le ministre de la Défense sioniste.

Le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, avait participé mardi dernier à Ramstein (Allemagne), à la conférence des ministres de la Défense des 20 pays membres et non membres de l’OTAN, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (l’Alliance atlantique), à l’invitation de son homologue américain, Lloyd Austin.

Dans un communiqué rendu public hier, le parti dénonce « des pas normalisateurs humiliants, confirmant la nature du régime dans notre pays, comme faisant allégeance à l’impérialisme, et faisant profil bas à son auxiliaire le sionisme, aux dépens des intérêts nationaux de notre peuple, et des intérêts du peuple palestinien et sa courageuse résistance ».

Le parti des travailleurs rappelle que « l’Alliance atlantique est une coalition colonialiste, hostile et criminelle qui ne s’est pas réunie en Allemagne, pour servir les affaires de la paix, et du règlement des conflits dans le monde, avec des méthodes pacifistes, mais pour attiser la guerre en Ukraine, et mobiliser le plus grand nombre de pays derrière l’impérialisme américain, dans son conflit avec la Russie fédérale sur les zones du pouvoir ».

Le parti affirme que « la politique étrangère est un prolongement de la politique intérieure, et que le système servant les minorités locales influentes, affamant leur peuple et prenant en otage le pays auprès des institutions financières étrangères, ne peut avoir une politique étrangère indépendante, et ne peut être que serviteur obéissant à ceux qui font de la normalisation avec l’enttité sionsite une condition de leur soutien ».

Le parti appelle les forces vives dans notre pays qui rejette la normalisation avec l’entité sioniste oppressant et raciste à demander à Kaïs Saïed et son gouvernement, « à révéler aux Tunisiens, les raisons réelles derrière ces pas dangereux, qui ne sont qu’une obéissance à l’administration américaine ». Cette dernière « intervient, aujourd’hui, dans les détails de la décision nationale soit à travers le mouvement Ennahdha et ses alliés, soit à travers les institutions de l’Etat à leur tête, Kaïs Saïed », souligne-t-il.

Gnetnews