Tunisie : Le parti du processus du 25 juillet voit le jour, doté d’une union syndicale et d’une association patronale

« Le parti du processus du 25 juillet »vient de voir de jour. Son avènement a été annoncé hier, jeudi 19 Octobre, lors d’une conférence de presse, après avoir été une dynamique politique non structurée, sous le nom de Harak du 25 juillet.

La fondation d’une Union syndicale qui lui est rattachée sous le nom de « l’Union syndicale des travailleurs tunisiens », a été, également, annoncée, en vue d’appuyer le processus enclenché par le président de la république, Kaïs Saïed, en 2021, dans une démarche dite rectificative, du processus engagé après janvier 2011.

Le président du Comité constitutif du parti du 25 juillet, l’avocat Mahmoud Ben Mabrouk, a présenté la nouvelle formation politique, comme étant le premier parti croyant aux mesures du 25 juillet prises par le président de la république, c’est, aussi, le premier parti fondé après l’amorce du processus du 25 juillet. Il se veut être « une alternative des partis politiques et de l’Union Générale tunisienne du travail (UGTT), qu’il a qualifié d’opportunistes et fondés sur le financement étranger suspect, et qui entravent le processus du 25 juillet et l’Etat », a-t-il souligné, cité par la TAP.

Dans une déclaration à la TAP, Mahmoud Ben Mabrouk a considéré le parti, comme état un projet politique et un dispositif complet, où il y a le partisan, le syndical, l’associatif et l’organisationnel. Le parti est doté d’une organisation syndicale, union syndicale des travailleurs tunisiens, et d’une association des hommes d’affaires et des investisseurs, soit le le forum tunisien libre d’encadrement des hommes d’affaires.

Gnetnews