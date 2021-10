Tunisie : Le Pass vaccinal avec QR code est prÃªt et entrera en vigueur prochainement (DG SantÃ©)

Tunisie : Le Pass vaccinal avec QR code est prêt et entrera en vigueur prochainement (DG Santé)

Le directeur général du centre d’informatique du ministère de la Santé, Lotfi Alani, a révélé ce mercredi, que le Pass vaccinal avec QR code, est prêt et prendra effet bientôt en Tunisie, et ce après que les dernières retouches soient apportées au projet de loi le régissant.

Dans une déclaration à la TAP, il a indiqué que le ministère de la santé et la direction générale de la santé militaire, planchent actuellement avec plusieurs ministères, sous l’égide de la présidence, sur la finalisation de ce texte.

Une fois ce projet de loi publié, le passeport vaccinal sera introduit au niveau du dispositif Evax ; afin que les citoyens ayant une vaccination complète, puissent l’utiliser en cas de besoin, a-t-il dit.

Le Pass sanitaire avec QR Code, totalement sûr, non reproductible et non falsifiable, a été élaboré par le ministère des Technologies de la Communication, l’agence nationale de certification électronique (Tuntrust), le Centre national d’informatique, le centre d’informatique du ministère de la Santé, l’agence nationale de sécurité des systèmes d’informations, et l’instance supérieure indépendante des élections (ISIE), a-t-il fait savoir.

L’accès aux espaces publics et administrations publiques serait assujetti à la présentation du Pass sanitaire électronique. Le projet de loi va définir ces endroits avec précision, et comportera des détails sur les modalités de son utilisation, a-t-il ajouté.

Lotfi Alani a, par ailleurs, indiqué que le ministère de la Santé est en train de coordonner avec le ministère de l’Intérieur, afin qu’il y ait reconnaissance réciproque des Pass sanitaires entre la Tunisie et l’Union européenne.

