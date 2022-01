Tunisie : Le PDL accuse Saïed « d’outrepasser » ses prérogatives, et de gérer le pays selon le mode du « califat »

Le Parti destourien libre (PDL) dénonce ce mercredi 19 janvier, vivement « la déviation du président de la république des dispositions de l’article 80, qui ne l’habilite pas d’outrepasser ses prérogatives pour émettre des décrets et décrets lois touchant le fond des dossiers sectoriels, qui requièrent des réformes profondes en vertu de textes permanents, et non provisoires, a fortiori en l’absence de tout contrôle en amont et en aval, et sans possibilité de recours contre les décisions en question ».

Le parti condamne, dans un communiqué, « l’obstination du président du pouvoir d’expédition des affaires courantes, de gérer le pays, selon le mode du Califat, et sa manière de traiter les Tunisiens comme des sujets, dans une atteinte criante au concept de citoyenneté, et au régime républicain ».

Il déplore « l’usage du pouvoir, l’instrumentalisation de l’argent public et la violation des données personnelles pour réaliser un projet politique personnel, qui n’est plus un secret pour le public, sous le couvert d’une consultation électronique, en vendant la chimère de la démocratie directe’.

Le PDL condamne, par ailleurs, la création de ce qu’il qualifie « le conseil de la choura sous forme d’un comité de jurisprudence (Iftaa), n’ayant pas de légitimité électorale, et dont les membres n’ont pas de qualité consultative légale au sein des institutions de l’Etat pour se dissimuler derrière et émettre, indûment, des décrets et décrets lois, dans le cadre de dispositions exceptionnelles ».

Il met en garde les membres de ce comité ayant accepté de jouer ce rôle, ce qui va les exposer aux poursuites pénales.

Gnetnews