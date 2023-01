Tunisie : Le PDL renonce Ã  manifester Ã  l’avenue Habib Bourguiba, et met le cap sur le palais prÃ©sidentiel !

Tunisie : Le PDL renonce à manifester à l’avenue Habib Bourguiba, et met le cap sur le palais présidentiel !

Le Parti destourien libre (PDL) appelle à une marche le samedi 14 janvier 2023 à 10 heures, dont « le point de départ sera le tribunal cantonal de Carthage, vers le palais présidentiel de Carthage. »

Le PDL met en garde ce qu’il qualifie « d’autorité illégale de l’entraver ou l’interdire, sous quelque prétexte que ce soit ».

Le parti dit en préambule avoir déposé un préavis pour la tenue d’une marche suivie d’un sit-in à l’avenue Habib-Bourguiba, le samedi 14 janvier 2023, auprès du bureau d’ordre du gouvernorat de Tunis, du ministère de l’Intérieur et du district de police de Bab-Bhar à la date du 20 décembre 2022, ainsi que d’un PV adressé au gouverneur de Tunis, le prévenant contre toute atteinte à son droit à manifester, « en permettant aux frères de se rapprocher du même lieu, mais ses écrits ont été ignorés par les autorités », souligne-t-il.

Suite à l’annonce du gouverneur de Tunis « de permettre des manifestations imbriquées et organisées par des parties opposées, malgré le danger que cela représente », le parti dit « ne pas tomber dans le piège » et renonce à manifester au même lieu que ceux qu’il qualifie « d’extrémistes et de forces de violence et de takfir ».

Gnetnews