Tunisie : Le PDL propose un projet de charte sous l’intitulé « la rectification du processus »

Le groupe parlementaire du parti destourien libre (PDL) annonce ce lundi 28 décembre, avoir adressé aux blocs parlementaires et aux organisations nationales une copie du projet de charte politique sous l’intitulé « la rectification du processus », afin que ses structures décisionnaires le consultent, en vue de l’adopter, le signer et le considérer comme une convention-cadre de l’action politique et associative de la prochaine étape.

La charte en question est mise à la disposition de l’ensemble des forces politiques civiles, non-représentées à l’Assemblée, les instances professionnelles et les associations croyant en les objectifs et les principes de la révolution des lumières, souligne-t-il dans un communiqué.

Toutes les parties pourront le consulter et le télécharger à partir du site officiel du parti destourien libre (PDL), ou via sa page officielle Facebook, selon le parti.

Gnetnews