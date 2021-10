Tunisie : Le PDL rÃ©clame la dissolution de lâ€™AssemblÃ©e et lâ€™appel Ã  des lÃ©gislatives anticipÃ©es

Tunisie : Le PDL réclame la dissolution de l’Assemblée et l’appel à des législatives anticipées

Le parti destourien libre (PDL) appelle à fixer une durée limitée à la situation exceptionnelle, et à mettre un terme à l’ambiguïté et au manque de visibilité que vit le pays.

Dans un communiqué paru au lendemain de la tenue de la réunion de son bureau politique, les dimanche et samedi 16 et 17 octobre 2021, le PDL réclame « la dissolution du parlement, et l’appel à des élections législatives anticipées, pour permettre au peuple d’exercer sa souveraineté ».

Le parti appelle « à créer un mécanisme de contrôle impartial et indépendant des décisions des autorités, et à ouvrir la porte aux recours, conformément à la loi ».

Il demande aussi « la publication d’un communiqué comportant les orientations générales et les politiques, que l’autorité va œuvrer à concrétiser, à travers le nouveau gouvernement, tout en fixant les décisions envisagées pour répondre aux revendications économiques et sociales pressantes ».

Le parti dit sa « préoccupation envers la politique étrangère adoptée par le pouvoir en place », mettant en garde contre « le fait d’isoler la Tunisie sur la scène internationale, et de l’exposer aux dangers des conflits internationaux, devenant ainsi une carte entre les mains des axes ». Chose qui « l’a contraindra à l’alignement, ce qui est contraire aux constantes de la politique étrangère de Bourguiba, dont le fondement est de faire transcender la souveraineté nationale, et de servir les intérêts tunisiens, dans le cadre du respect mutuel et des relations d’égal à égal », souligne-t-il en substance.

Gnetnews