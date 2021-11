Tunisie : « Le peuple veut assainir le pays à travers une justice indépendante » (Saïed)

Le président de la république, Kaïs saied, a présidé ce jeudi 18 novembre 2021, à Carthage, les travaux du Conseil des ministres, qui a examiné une série de décrets lois.

Dans son allocution d’ouverture, le chef de l’Etat a indiqué que « la Tunisie a besoin plus que jamais d’autres décrets lois, dont un décret-loi portant sur la réconciliation pénale, et un décret-loi portant raccourcissement des délais dans les crimes et dépassements électoraux ».

Pareil projet de (réconciliation pénale) est de nature d’opérer un saut qualitatif, et de répondre aux revendications des Tunisiens.

Les fonds qui se comptent par milliards en 2011 pourraient avoir doublé les dernières années, et devraient revenir au peuple, d’une manière, totalement différente, de ce qui était le cas au cours de la dernière décennie, a-t-il indiqué.

Il a souhaité que ce projet de décret soit adopté dans les délais les plus proches.

Le projet de décret-loi portant sur la réconciliation pénale prévoit la création de sociétés communautaires dans chaque délégation, avec un membre parmi les habitants de la délégation, doté de la qualité d’électeur, chaque participant devra avoir une seule action, afin qu’il ne mette pas la main sur toute la société, a-t-il expliqué.

Saïed a, par ailleurs, indiqué que « la justice est celle de l’Etat tunisien , elle est indépendante, et n’obéit à aucune autorité », signalant que « le peuple veut assainir le pays, et cela ne peut se concrétiser qu’avec une justice équitable et des magistrats au-dessus de tout soupçon ».

Il a, par ailleurs, indiqué que les crises provoquées visent à détourner le peuple de ses affaires réelles.

Le chef de l’Etat a ajouté que l’on œuvrait à établir un calendrier, en vue d’introduire des réformes sur le régime politique, de manière à répondre aux revendications des Tunisiens.

Des projets de décrets-loi ont été adoptés à la fin des travaux du conseil des ministres.

Gnetnews