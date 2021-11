Tunisie : Le plan de relance économique au centre des entretiens de Samir Saïed avec les ambassadeurs de l’UE et de France

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, s’est entretenu hier avec l’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant, au sujet de « la coopération bilatérale et la nécessité de la consolider dans les secteurs prioritaires, comme la digitalisation, le renouveau technologique, et le soutien au secteur du Tourisme, afin qu’il retrouve sa vitalité, après la profonde crise qu’il a traversée, suite aux retombées de la pandémie du Coronavirus ».

« Le gouvernement français est déterminé à venir en aide à la Tunisie, sur les plans économique, financier et technique, et à consolider son processus de réforme, afin qu’elle puisse opérer sa transition économique, efficace et durable », a affirmé le diplomate français.

Partenariat stratégique

Samir Saïed avait discuté, le même jour, avec l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, Marcus CORNARO, au sujet de « la coopération financière et technique, et l’état d’avancement de la mise en exécution des projets, outre les programmes d’action pour la période à venir ».

Le ministre a présenté « les priorités de l’heure, notamment en matière de plan de relance économique sur le court terme, la vision stratégique à l’horizon 2035, et le plan de développement de la prochaine étape, qui sera élaboré dans un cadre participatif, avec l’ensemble des ministères, des organisations nationales et des acteurs économiques ».

Le ministre s’est dit soulagé du niveau de coopération entre la Tunisie et l’Union européenne, et son aspiration à la consolider davantage et la diversifier »

Il a mis l’accent sur « le partenariat stratégique entre les deux parties, et les opportunités existantes pour le promouvoir dans les secteurs prioritaires, notamment la relance de l’investissement, l’appui aux petites et moyennes entreprises (PME), la digitalisation et le renouveau technologique ».

Marcus CORNARO a dit les dispositions de l’Union européenne à continuer à soutenir la Tunisie sur les plans technique et financier, notamment dans les secteurs prioritaires, afin qu’elle parvienne à mener à bien ses programmes de réforme, et à opérer sa transition économique.

