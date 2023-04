Tunisie : Le port de la Goulette accueille deux bateaux de croisiÃ¨re en un seul jour, avec 8000 touristes Ã  bord

Tunisie : Le port de la Goulette accueille deux bateaux de croisière en un seul jour, avec 8000 touristes à bord

Le port de la Goulette a connu une activité intense hier, jeudi 27 avril 2023. Il a accueilli deux bateaux de croisière avec à leur bord 8000 touristes.

Trois paquebots y ont, par ailleurs, accosté, transportant 3350 passagers et 1200 véhicules.

Le port a connu, le même jour, l’exportation d’une cargaison de ciment de 7000 tonnes.

L’office de la Marine marchande et des ports (OMMP) indique que cette activité a été assurée, dans les meilleures conditions, à la faveur des efforts des cadres et agents de l’administration portuaire, ainsi que des services sécuritaires et douaniers.

Le même port avait accueilli, mercredi dernier, un bateau de croisière avec à son bord, quelque 2800 touristes.

