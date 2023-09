Tunisie : Le port de la Goulette accueillera demain Costa favolosa, le plus grand bateau de croisiÃ¨re en MÃ©diterranÃ©e

Tunisie : Le port de la Goulette accueillera demain Costa favolosa, le plus grand bateau de croisière en Méditerranée

Le port de la Goulette accueillera, demain, mardi 25 septembre, la première traversée de la compagnie Costa croisières, à bord du paquebot, Costa favolosa, en provenance de Palerme, avec à son bord 4500 passagers, entre touristes et équipage, annonce l’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP).

Fabriqué en 2011, Costa favolosa est parmi les plus grands bateaux de croisière dans le bassin méditerranéen, avec 290 mètres de long, et est constitué de 17 étages et 1508 chambres.

En vue de faire réussir cette croisière, deux séances de travail ont été tenues à la direction générale de l’OMMP, en présence des différents intervenants pour mieux organiser l’accueil et le retour de la compagnie italienne de croisières maritimes sur la destination tunisienne, assure l’OMMP.

Les services portuaires ont préparé les formalités nécessaires en termes de la sécurité des manœuvres d’accostage, de sortie du port, ainsi que du transit des touristes.

Cette croisière de la compagnie Costa croisières intervient après une absence qui s’est poursuivie pendant plus de 8 ans, elle sera suivie par cinq autres croisières en 2024.

Gnetnews