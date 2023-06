Tunisie : Le premier contingent de pèlerins a quitté ce vendredi l’aéroport Tunis-Carthage vers la Mecque

Quelque 219 pèlerins se sont dirigés ce matin, du vendredi 09 Juin, à Médine (Arabie Saoudite), dans le premier vol TU 5001 vers les lieux saints, ayant décollé de l’aéroport de Tunis Carthage.

Au total, 44 vols sont prévus à partir des différents aéroports tunisiens, avec une moyenne de 03 vols quotidiens, au titre de la saison de l’an 1444 de l’hégire/ 2023, indique, ce vendredi, le ministère du Transport dans un communiqué.

Les ministres des Affaires religieuses et du Transport, ainsi que l’ambassadeur d’Arabie saoudite à Tunis et d’autres responsables ont fait leurs adieux aux pèlerins.

Quelque 10 982 pèlerins tunisiens accompliront les rites du Hajj, alors que le bureau des pèlerins de Tunis compte 520 membres, et sont des guides religieux, des accompagnateurs, des membres de la mission sanitaire, et de la société des services nationaux et des résidences et autres…

Les membres de la mission médicale sont partis vers le Royaume saoudien le 4 juin, les médicaments nécessaires y ont été acheminés il y a quelques jours, a déclaré le ministre des Affaires religieuses, cité par la TAP.

Les pèlerins tunisiens devraient résider, lors de l’accomplissement des rites du Hajj à la Mecque dans trois hôtels proches de la sainte mosquée mecquoise, a indiqué Chaïbi, signalant que la mission les accompagnant sera au service des pèlerins tunisiens toujours objet de louanges de la part des autorités saoudiennes.

Les deux compagnies Tunisair et Saudia Airlines transporteront les pèlerins tunisiens vers les aéroports de Médine et Djeddah, à partir des aéroports de Tunis, Sfax, Monastir, Djerba, Tabarka, Gabès, Gafsa et Tozeur.

22 vols (départ et arrivée) seront assurés par la compagnie nationale Tunisair, pour transporter environs 4940 pèlerins.

Le dernier vol de départ interviendra le 23 Juin, et le premier vol de retour aura lieu le 03 juillet, alors que le dernier vol regagnera la Tunisie le 17 juillet prochain.

Le Hajj est le cinquième pilier de l’Islam, les musulmans qui en ont les moyens devront en accomplir les rites, au moins une fois dans leur vie.

