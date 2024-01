Tunisie : Le Premier ministre algérien reçoit le ministre de l’Intérieur, coopération et zones frontalières évoquées

Le Premier ministre algérien, Nadhir Arbaoui, a reçu, ce mardi 30 janvier 2024, à la Kasbah, le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, qui effectue une visite de travail à Alger, dans le cadre de la tenue de la première édition de la commission mixte de développement des régions frontalières communes.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction envers la profondeur et la solidité des liens de fraternité et de solidarité les liant, en application de la volonté commune des présidents algérien et tunisien, saluant la convergence des positions politiques, envers les affaires régionales et internationales, rapporte le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Les résultats de la première réunion de ce mécanisme bilatéral ont été passés en revue, avec la détermination conjointe de les traduire dans les faits, et de hisser le niveau de coopération bilatérale, notamment dans les zones frontalières, en vue de l’instauration d’un partenariat agissant et pérenne entre les deux pays. Outre la consolidation de la coopération sécuritaire bilatérale, au service de l’intérêt conjoint.

Le ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire algérien, Brahim Mrad, a pris part à cette rencontre.

Gnetnews