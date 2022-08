Tunisie : Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, à partir du 26 août dans nos murs

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a présidé hier, lundi 01er août, une réunion en présence des cadres supérieurs du ministère, consacrée aux derniers préparatifs en cours, pour la tenue de la conférence de Tokyo pour le développement en Afrique, TICAD 8, les 27 et 28 août 2022 à Tunis.

Le ministre a appelé « à mobiliser tous les efforts, et à renforcer la coordination entre les différentes parties pour faire réussir cette importante échéance soit en matière logistique, soit au niveau de la teneur. »

Le ministre a pris connaissance des avancées réalisées en termes de préparation logistique du sommet.

Il a appelé à œuvrer « à enrichir le contenu et les conclusions de cette conférence, afin que la déclaration de Tunis et tous les documents qui en émaneront, soient des documents de référence sur le double-plan régional et international ».

Il a, par ailleurs, exhorté « à faire en sorte que les projets de coopération à même d’être posés pendant le sommet soient appropriés aux priorités nationales ».

Othman Jarandi a affirmé l’importance de la visite de travail que le chef du gouvernement nippon, Fumio Kishida, effectuera le 26 août 2022 en Tunisie, à l’occasion de la TICAD 08.

C’est la première visite du genre de ce niveau, en matière des relations bilatérales tuniso-japonaises ; elle permettra de prospecter de nouvelles perspectives d’investissement et de coopération entre les deux parties, a-t-il souligné en substance.

Gnetnews