Tunisie : Le président de la république adresse des messages de condoléances à ses homologues syrien et turc

« Le président de la république, Kaïs Saïed, a adressé hier, lundi, deux messages de condoléances à ses homologues syrien, Bachar al-Assad, et turc, Recep Tayyip Erdogan, dans lesquels, il a exprimé, en son nom et en celui du peuple tunisien, ses sincères sentiments de solidarité et de compassion avec les peuples syrien et turc à l’issue du séisme survenu la veille ; ayant provoqué des centaines de morts et de blessés ».

Le chef de l’Etat a réaffirmé que « la Tunisie était pleinement disposée à se tenir aux côtés des frères en Syrie et en Turquie en cette épreuve, et à leur venir en aide pour en surmonter les retombées », rapporte la TAP, citant une source autorisée de la présidence.

La même source avait indiqué, auparavant, à la TAP, que 14 tonnes de couverture, de nourriture, et de lait pour bébé allaient être acheminées vers ces deux pays.

Le croissant rouge tunisien fournira, également, des aides urgentes aux sinistrés, lesquelles seront transportées à bord d’avions militaires.

Des équipes de la protection civile tunisienne seront également dépêchées aux zones endeuillées des suites de ce séisme, et un appel sera lancé aux médecins qui le souhaitent à se diriger vers les zones sinistrées pour les aider à surmonter les répercussions de cette catastrophe, ajoute la même source.

Le président de la république avait ordonné, hier, d’acheminer des aides urgentes vers la Syrie et la Turquie. Des avions militaires transporteront ces aides aux deux pays, avait indiqué la présidence.

Le ministère des Affaires étrangères a, par ailleurs, affirmé ne pas avoir enregistré des victimes parmi nos compatriotes en Turquie et en Syrie, appelant les Tunisiens dans ces deux pays à s’en tenir aux mesures de sécurité et à être prudents.

Un élan de solidarité international s’est exprimé à l’issue de ce drame d’une violence inouïe ayant frappé la Turquie et la Syrie ; des pays des différents coins du monde ont dépêché des équipes de secours et de sauvetage, ainsi que des aides de différentes natures, pour participer aux actions de secours et de recherche des victimes, qui seraient toujours sous les décombres.

Le séisme a provoqué plus de 4300 morts et des milliers de blessés en Turquie, et plus de 1000 décès et des centaines de blessés en Syrie, et a donné lieu à un paysage apocalyptique avec des bâtiments réduits en ruines, et de nombreux sans abris.

Gnetnews