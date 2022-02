Tunisie : Le prÃ©sident de la rÃ©publique en visite les 17 et 18 fÃ©vrier Ã  Bruxelles

Tunisie : Le président de la république en visite les 17 et 18 février à Bruxelles

Le président de la république, Kaïs Saïed, se rend en Belgique pour assister aux travaux de la sixième édition, du Sommet Union européenne – Afrique qui se tient les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles.

Le programme de cette visite présidentielle comporte la participation aux travaux du sommet.

Il aura, également, une série de rencontres avec des dirigeants européens et africains, ainsi que les hauts responsables au sein de l’Union européenne et l’Union africaine, annonce ce soir la présidence dans un communiqué.

Le sommet Union européenne/ Union africaine se tiendra après un report de deux ans, à cause de la pandémie du Coronavirus.

Une quarantaine de chefs d’Etat ou de gouvernement africains, ainsi que 27 pays membres de l’Union européenne y sont attendus. Le financement de l’après-covid en Afrique sera sur la table de ce sommet. Parmi les thèmes à l’ordre du jour de ce sommet figurent également la transition énergétique, numérique et transport ; agriculture et développement durable ; éducation, mobilité et migrations, etc.

Gnetnews