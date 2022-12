Tunisie : Le prÃ©sident de la rÃ©publique promulgue la loi de finances 2023

Tunisie : Le président de la république promulgue la loi de finances 2023

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu hier, jeudi 22 décembre à Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, sur « l’action du gouvernement au cours des tous derniers jours, et la situation générale dans le pays ».

Le chef de l’Etat a réitéré son appel à « la nécessité de contrer la spéculation, à assurer la disponibilité des produits de base, et à maîtriser l’inflation ».

« Les préoccupations réelles du peuple tunisien sont, essentiellement, d’ordre économique et social et non des affaires provoquées, tous les jours, par ceux qui souhaitent toucher les Tunisiens dans leur subsistance, leur quotidien, et l’ensemble des services en vue de parvenir à leurs fins qui sont, désormais, connues de tous », a souligné Kaïs Saïed.

Le chef de l’Etat a signé, à cette occasion, le décret régissant l’organisation administrative et financière, et les modes de gestion de la fondation Fida, portant sur la prise en charge des victimes des attentats terroristes parmi les militaires, les forces de sécurité intérieure, la douane et les ayants droits des martyrs de la révolution et ses blessés.

Le président de la république a, par ailleurs, promulgué la loi de finances de 2023.

Gnetnews